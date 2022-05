Verletzter Forstarbeiter mit dem Traktor geborgen

Am Donnerstag war ein 47-jähriger Mann aus Lavamünd in einem Waldstück in Griffen gemeinsam mit seinem Vater mit Holzbringungsarbeiten beschäftigt. Um 16.05 Uhr wurde der Mann von einem Baumstamm getroffen, der sich zuvor beim Ziehen mittels Seilwinde verklemmt hatte und nach dem Lösen in Richtung des Mannes schnellte.