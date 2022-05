Zigtausende Euro weg: Tiroler im Web abgezockt

Direkt in PC des Pensionisten eingestiegen

„Der 74-Jährige überwies in der Folge einen dreistelligen Euro-Betrag“, erklären die Ermittler. Doch das war den Kriminellen nicht genug. Der WhatsApp-Kontakt bot dem Pensionsiten weitere Hilfe an, da er sich im Internet nicht so gut auskennt. „Über das App Team-Viewer stieg der unbekannte Täter direkt in den PC und mehrmals über das Mobiltelefon des Österreichers ein“, schildert die Exekutive. Der Täter buchte dann zwei hohe fünfstellige Euro-Beträge von dem Konto des 74-Jährigen ab.