Entdecken Sie, warum Vielfalt in Kvarner schön ist

Kvarner Outdoor

Von den markierten Wander-, Themen- und Lehrpfaden mit einer Gesamtlänge von mehr als 3000 km bis zu verschiedenen Radwegen und vielem mehr. Kvarner heißt Sie mit einer großen Auswahl an Aktivitäten willkommen: Tauchen, Wakeboarden, Fallschirmspringen, Drachenfliegen, Seilrutschen, Freiklettern, Windsurfen, Thunfischfang, Beobachtung von Wildtieren, Delfinen und Gänsegeiern, Rafting, Kanufahren, Kajakfahren oder Angeln an Seen.