„Abgeräumt von Motorrad“

„Die ersten beiden Tage in Ungarn waren sehr emotional. Hunderttausende Menschen in den Etappenorten und an der Strecke, das war nach den Corona-bedingten Zuschauerausfällen echt Balsam für die Seele“, eröffnet der sympathische Osttiroler. Sportlich landete er auf der ersten Bergankunft an der fulminanten 14. Stelle, beim Zeitfahren am nächsten Tag rutschte er zurück, aber „das war für mich eher klar, weil mir das Zeitfahren einfach gar nicht liegt“. Nach einer Sprintankunft wechselte der Tross nach Sizilien, wo es auf die lange Bergankunft am Ätna endete.