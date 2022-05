Nach Unfall: Rabiater Verletzter gefesselt ins KH

Dieser Fahrradunfall im Tiroler Außerfern hielt in der Nacht auf Donnerstag nicht nur die Rettung, sondern auch die Polizei auf Trab: Ein betrunkener 27-Jähriger hatte sich bei einem Sturz in Heiterwang verletzt. Beim Transport ins Spital wurde er zunehmend aggressiv, bis er schließlich einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster ziehen wollte. Den restlichen Weg ins Krankenhaus legte der Mann schließlich in Handschellen zurück.