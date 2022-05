Attacken gegen Dauerparker als Parkpickerl-Folge

Mit einer Kurzparkzone an der Stadtgrenze hat man im Heurigenort auf die seit März in der ganzen Bundeshauptstadt geltende Regelung reagiert. Viele Wien-Pendler sind daher auf andere Ortsbereiche ausgewichen, wie sich jetzt zeigt. Im Sonnbergviertel, am Soßenhügel oder in der Theresienau werden im Schnitt um 150 Pkw mehr gezählt.