Berufsrettung setzt auf Simulation im Einsatzauto

Szenarien direkt im Rettungswagen an jedem Ort und in Echtzeit nachstellen und analysieren: Bei der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte setzt die Wiener Berufsrettung auf sogenannte Simulations-Rettungswagen. „Mit der Schulstation in Simmering haben wir den Weg der Simulationstechnik eingeschlagen, mit den Simulations-Rettungswagen haben wir sie perfektioniert und zeitlich und örtlich unabhängig gemacht“, erklärte Rainer Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien.