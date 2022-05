Shiffrin und Kilde: Sonnenbrand im Liebesurlaub

Bei all der Liebelei und dem Sport haben die beiden Turteltäubchen aber scheinbar auf das so wichtige Einschmieren vergessen. Die komplette Foto-Serie über sticht sofort ihr knallroter Hautteint hervor. „Ja, wir haben einen Sonnenbrand“, bestätigte der 29-Jährige auch gleich die Spekulationen - die Bildunterschrift garniert er mit einem Hummer-Emoji, in Anspielung auf die rote Haut. Ein Fan scherzte in den Kommentaren: „Er (Kilde, Anm.) ist ihr Hummer.“