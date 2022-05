Tobender wollte Hund auf mutigen Helfer hetzen

Das Paar war am Abend gegen 19.30 Uhr mit dem Hund in der Krottenbachstraße spazieren. Es kam zum Streit, offenbar dürfte es dabei auch um den Vierbeiner gegangen sein, so Polizeisprecherin Barbara Gass. Der Verdächtige wurde rabiat und schlug seiner 41-jährigen Freundin mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht, die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen.