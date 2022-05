Adeyemis Tor-Hunger ist noch nicht gestillt

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? In den vergangenen vier Pflichtspielen trafen neun verschiedene Spieler für Salzburg. Vor allem bei den Elfmetern tauschten sich die Bullen zuletzt immer wieder ab. Beim Meisterstück gegen die Austria durften Aaronson und Camara, gegen den WAC am Sonntag erhielt Kristensen den Zuschlag. Der Däne, der in dieser Saison bereits sieben Ligatore erzielt hat, schoss den Ball aber relativ deutlich über den Wolfsberger Kasten.