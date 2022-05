Alle Kandidaten & Songs im Check: Wer rockt Turin?

Diese Woche starten wir in die ESC-Woche. Die beiden Halbfinal-Shows werden am 10. und 12. Mai ausgestrahlt, das große Finale wird am 14. Mai über die Bühne gehen. Für Österreich treten 2022 in Turin bekanntlich LUM!X und Pia Maria mit „Halo“ an - sie haben den Starplatz 13 im ersten Halbfinale am Dienstag. Höchste Zeit also, die Konkurrenz unter die Lupe zu nehmen. Sasa Schwarzjirg hat sich dazu prominente Gäste ins Adabei-Studio geladen und sie zum großen Song- und Kandidaten-Check gebeten.