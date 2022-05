Arnautovic-Tor reicht nicht: Bologna verliert 3:4

Teamstürmer Marko Arnautovic hat am Sonntag seinen 14. Saisontreffer in der Serie A erzielt. Der 33-jährige Wiener traf bei der 3:4-Auswärts-Niederlage von Bologna bei Venezia in der 55. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich und baute damit die Tor-Saisonbestmarke eines Österreichers im italienischen Oberhaus weiter aus