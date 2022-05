Keine Zeit für Firlefanz

ÖVP und Grüne haben sich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit den Auswirkungen der Krise auf die Menschen zu konzentrieren. Ein Blick zur Regierung in Berlin würde sich lohnen, um zu sehen, wie verantwortungsvolle Politik geht. Dann ließen sich vielleicht derartig fatale Pannen vermeiden, wie der vom Kanzler ausgelöste Kursrutsch an der Börse.