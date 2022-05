„Wie auf Eis!“ Red Bull ärgert sich über Strecke

Auch Weltmeister Max Verstappen hatte am Freitag Riesenprobleme. Nach dem ersten Training mussten ein Kühler und das Getriebe am Red Bull behandelt werden, nach der Reparatur streikte mitten in der zweiten Übungseinheit früh die Lenkung, womit der Champion in der Zeitentabelle mit nur einer Runde als Letzter aufschien. „Beim Getriebewechsel muss irgendetwas schiefgegangen sein. Wir hatte von der Hydraulik her nicht mehr den nötigen Druck“, erklärte Helmut Marko bei ServusTV. „Irgendwas war eingeklemmt oder so. Max konnte nicht mehr lenken.“