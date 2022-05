Mit Optimismus und Wehmut in die neue Saison

„Zum Sterben zu schön“ nennt sich ein Ballettabend in der kommenden Saison. Nach zwei Jahren Corona könnte man in dem Titel fast schon ein Motto für die künstlerische Arbeit an sich vermuten. „Die schwierigen Zeiten sind hoffentlich hinter uns“, sagt Nora Schmid und weiß nur allzu genau, dass in dieser Aussage mindestens so viel Optimismus wie Realismus steckt. Aber was wäre die Alternative?