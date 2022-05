Graz: Historischer Gerichtssaal wird aufgemöbelt

Fix ist aber, dass der Prozess gegen NS-Kriegsverbrecher Franz Murer bereits hier stattfand: Und genau so lange wie das Skandalurteil her ist - am 19. Juni 1963 wurde der SS-Offizier von den Geschworenen vom Vorwurf des 17-fachen Mordes freigesprochen -, wurde der Gerichtssaal nicht verändert. Von ein paar notwendigen technischen Neuerungen abgesehen.