Pilz und Uznik in Seoul um Verbesserung

Das rot-weiß-rote Sportkletter-Team hofft bei der zweiten Boulder-Weltcupstation am Wochenende in Seoul auf eine Steigerung. Zum Auftakt Mitte April in der Schweiz hatte Nicolai Uznik als Elfter für das Topergebnis gesorgt. Während der Kärntner wie Jessica Pilz in Südkorea eine Verbesserung anstrebt, lässt der in Meiringen bereits in der Qualifikation hängengebliebene Jakob Schubert die weite Asien-Reise aus.