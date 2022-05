Arbeitsteilung soll Engpässe am Bau entschärfen

Das Unternehmen ist deshalb kreativ geworden und hat sich bei Ideen von Industrie-Unternehmen bedient. „Wir schauen uns an, welche Projekte wir in mehrere Arbeitsschritte unterteilen können“, erklärt Wernik. Dadurch sollen Ressourcen optimal genutzt werden. So wird bei manchen Projekten etwa der Rohbau vorgezogen und anschließend winterfest gemacht. Im Frühjahr geht es dann weiter. „Wir wollen keinen Stillstand verursachen, sondern weiterarbeiten. Wir versuchen die Not zur Tugend zu machen“, sagt der Bau-Manager.