44 Wohnbau-Millionen versickerten im Landesbudget

Ein halbes Prozent seines Bruttolohns zahlt jeder Arbeitnehmer in Salzburg monatlich in die Wohnbauförderung ein. Vom Dienstgeber kommt noch einmal ein halbes Prozent dazu. Jedes Gehalt steuert also ein Prozent zur Wohnbauförderung bei. Im Topf der Wohnbauförderung landen so jedes Jahr knapp 150 Millionen Euro.