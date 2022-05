Steinhart nun Präsident der Wiener Ärztekammer

Erfahrung in Kassenordination und Spitalsbereich

Der 67-jährige Wiener ist Urologe und betreibt seit 1993 eine Kassenordination in der Bundeshauptstadt. Von 1992 bis 2015 war er auch ärztlicher Leiter und Geschäftsführer des Krankenhauses des Göttlichen Heilandes. Seit 1989 engagiert sich Steinhart auch in der Standesvertretung. Vizepräsident und Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte ist er seit 1999 in der Wiener Kammer und seit 2012 zusätzlich auch in der Österreichischen Ärztekammer.