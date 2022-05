„Traumverein“: Dänen-Goalie Dahm bleibt KAC-Eins

Sebastian Dahm selbst sagt: „Es war eine sehr einfache Entscheidung, in Klagenfurt und beim EC-KAC zu bleiben, um ehrlich zu sein, hat sich mein Agent erst gar nicht bei anderen Vereinen umgehört. Als Familie sind wir in Kärnten verliebt, wir fühlen uns sehr wohl, als Eishockeyprofi ist der EC-KAC ohne Übertreibung mein Traumverein. Die gesamte Organisation hat sehr viel Ehrgeiz, in der Kabine herrscht ein gutes Klima und viel Zusammenhalt. Ich werde alles dafür geben, dass wir unseren unglaublichen Fans in Zukunft am Neuen Platz wieder den Meisterpokal präsentieren können.“