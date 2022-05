In diesem Horror-Knast sitzt Boris Becker

Zu zweieinhalb Jahren Haft in der verrufenen Haftanstalt Wandsworth wurde Becker am Freitag von der Londoner Knallhart-Richterin Deborah Taylor verurteilt. Sie ließ ihn gleich nach der Urteilsverkündung in einem wartenden Kastenwagen in den Knast bringen. Der befindet sich - wie zum Hohn - gerade einmal 3,2 Kilometer von Wimbledon entfernt, wo Becker einst seine größten Erfolge feierte. Es gilt als härtestes Gefängnis Großbritanniens, aus dem der Star bei guter Führung frühestens nach 15 Monaten herauskommt.