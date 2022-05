Katy Perry sorgt mit Hoppala in TV-Show für Lacher

Eigentlich war Katy Perry in ihrem Arielle-Kostüm in der letzten Show von „American Idol“ ja schon ein Hingucker an sich. Doch dann passierte der Sängerin auch noch ein ganz besonders peinliches Hoppala, das für reichlich Lacher sorgte. Dass ihr dann gleich drei Männer zur Hilfe eilen mussten, nahm die 37-Jährige jedoch mit Würde und noch mehr Humor.