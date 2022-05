Mit 160 km/h durch Graz: Vier Verletzte

Gegen 0.40 Uhr fiel der Besatzung einer Polizeistreife im Bereich der Kreuzung Lazarettgürtel - Hohenstaufengasse ein Pkw der Marke BMW ohne Kennzeichen auf, der auf dem Lazarettgürtel in Richtung Süden fuhr. Die Polizeistreife nahm die einsatzmäßige Verfolgung des Fahrzeuges auf. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrzeuglenker beschleunigte jedoch seinen Pkw und fuhr mehrere Rotlicht zeigende Ampeln missachtend in Richtung Puntigam davon. Dabei dürfte er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h massiv überschritten haben. Der Tachometer des nachfahrenden Polizeifahrzeuges zeigte jedenfalls Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h an. An der Kreuzung der Triester Straße mit der Berschenygasse bog der Pkw abrupt in diese ab. In weiterer Folge fuhr der Fahrzeuglenker gegen die Einbahn der Mitterstraße und bog, offenbar ohne die Fahrgeschwindigkeit merklich zu vermindern, in die Triester Straße ein.