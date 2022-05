Diese steirischen Bäder haben schon geöffnet

Ohne Einschränkungen Planschen

Auch das Grazer Margaretenbad und die Auster in Eggenberg starten am Sonntag in die Saison - und das wieder völlig uneingeschränkt, ohne 3G-Nachweis und ohne Maskenpflicht. Auch die Anzahl an Gästen ist in diesem Jahr nicht mehr beschränkt, berichtet die Holding Graz. Um aber Warteschlangen an den Kassen zu vermeiden, können in Graz nach wie vor Tickets online gekauft werden.