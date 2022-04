Bitter! Österreich verpasst Aufstieg in die A-WM

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat am Samstag den Aufstieg in die A-Gruppe verpasst! Im letzten Gruppenspiel der Titelkämpfe der Division I (Gruppe A) in Angers setzte es für die Mannschaft von Jari Risku mit einem 1:2 gegen die Slowakei die erste Niederlage im Turnierverlauf. Davor hatte es drei Siege nach Verlängerung gegeben, in Summe war das für Platz eins klar zu wenig.