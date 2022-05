Salzburgs Helden sind echte Sportskanonen

Gemeinsam mit Adrian Held bildet der 33-Jährige das Duo „Klangkarussell“. Bei den Amadeus Austrian Music Awards im Volkstheater waren die beiden Salzburger in zwei Kategorien nominiert. Während sie beim Song des Jahres das Nachsehen hatten, ging die „Electronic/Dance“-Auszeichnung an die zwei DJs. „Wir wollen danke sagen und freuen uns sehr über den Preis“, erklärte Rieser, der mit Held seinen dritten Amadeus nicht vor Ort in Wien, sondern in London in Empfang nahm, weil sie dort einen Auftritt hatten.