Ab 14 Uhr MotoGP LIVE: Rennen in Jerez

Am Sonntag macht die Motorrad-Königsklasse in Jerez halt. Francesco Bagnaia darf sich in Andalusien dabei über die Pole Position freuen. Hinter dem Spanier lauert Weltmeister Fabio Quartararo, Aleix Espargaro (Aprilia) komplettiert die erste Startreihe. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie ab 14 Uhr hautnah mit dabei!