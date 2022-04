Red-Bull-Pilot Perez: „... dann höre ich auf!“

„Mehr Rennen sind ein No-Go, zumindest für mich“, ärgerte sich der Mexikaner über den Kalender. Da neben all den Rennwochenenden, Partnerevents und Simulatorsessions kaum mehr Zeit für die Familie bleibt, ist der 32-Jährige laut „Motorsport Total“ mittlerweile offenbar so weit, ein Karriereende in Betracht zu ziehen. „Wir haben überhaupt keine Zeit für unsere Familie. Wenn der Kalender weiter wächst, dann höre ich auf“, so Perez.