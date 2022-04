Der Villacher Technologiepark wächst

Einstimmig sprachen sich die Mandatare für die Modernisierung des Campingbades am Ossiacher See aus. Hier sollen, wie berichtet, unter anderem die Steganlage erneuert und Sanitärgebäude saniert werden. Gelobt wurden auch Bemühungen, die Verbauung so gering wie möglich zu halten und die Barrierefreiheit zu gewähren.