Steuerungsgruppe sucht Ideen für attraktive Stadt

Pecile: „Als nächsten Schritt wollen wir die Bewohner dazu einladen, ihre Ideen bei uns zu deponieren.“ Um das Ganze in geregelte Bahnen zu lenken, wird neben dem Touristikbüro „Die Kümmerei“ einziehen. Dort wird sich Harald Jordan ein ganzes Jahr lang als „Stadtkümmerer“ zur Verfügung stellen. Auch Wolfgang Grillitsch von der Fachhochschule Kärnten ist in dieses Stadtentwicklungsprojekt integriert. Am 6. Mai (18.30 Uhr) werden Ideen von Studierenden im Stadtsaal präsentiert. Am 7. Mai findet tagsüber eine Ideenwerkstatt statt.