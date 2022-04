FAC rückt bis auf einen Punkt an Lustenau heran!

Der FAC ist in der 2. Liga zumindest für einen Tag bis auf einen Punkt an Tabellenführer Austria Lustenau herangerückt! Die Wiener setzten sich am Freitagabend im Auswärtsspiel der 27. Runde in Horn mit 3:0 durch, kehrten nach dem 0:1 in Steyr auf die Siegerstraße zurück und triumphierten in den jüngsten fünf Partien zum vierten Mal. Die Vorarlberger bekommen es erst am Samstag auswärts im Schlager mit dem Dritten Blau-Weiß Linz zu tun.