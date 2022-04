Hypo Vorarlberg und Volksbank auf Erfolgswelle

Die Entwicklung der Kundeneinlagen und des Finanzierungsvolumens habe 2021 der Strategie des Vorstands entsprochen, hieß es - Rentabilität und Stabilität würden vor Wachstum stehen. Die Summe an Darlehen und Krediten an Kunden belief sich auf 10,38 Milliarden Euro (plus 0,4 Prozent), die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden nahmen um 4,1 Prozent auf 5,42 Milliarden Euro ab.