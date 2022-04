Wimbledon-Siegerin: „Ausschluss macht keinen Sinn“

Für die zweifache Wimbledon-Siegerin Victoria Asarenka macht der beschlossene Ausschluss russischer und belarussischer Aktiver vom Tennis-Grand-Slam in London keinen Sinn. Die Weißrussin hat daher die internationalen Tennis-Organisationen dazu aufgerufen, dagegen aufzutreten. „Ich denke, da sollte es eine Reaktion darauf geben. Das ist alles, was ich dazu sagen will“, sagte Asarenka in Madrid. „Ich werde nie Krieg oder Gewalt unterstützen, nie Rechtfertigungen dafür finden.“