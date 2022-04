Prozess beginnt: Olympiasieger Karl vor Gericht

Der österreichische Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl muss sich heute, Freitag, wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls im Pinzgau am Bezirksgericht Zell am See verantworten. Der 36-Jährige prallte am 30. Juni 2021 auf der Felbertauernstraße bei Mittersill mit seinem Wagen gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dessen 70-jähriger Lenker kam ums Leben, seine 69-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt. Karl wird fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.