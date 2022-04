Wirtschaftsgebäude in Vollbrand: 13 Hühner starben

Möglicherweise ein technischer Defekt in einem Elektrogerät oder bei einem Akku dürfte Ursache für einen Brand heute in Puchegg/Vorau gewesen sein: Der Hausbesitzer (60) hatte das Feuer im Nebengebäude bemerkt, die Florianis rückten mit 56 Kräften und zehn Fahrzeugen aus. 13 Hühner starben in den Flammen, und der Sachschaden am Gebäude ist enorm.