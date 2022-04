Nach 66 Jahren: Barcelona zieht aus Camp Nou aus

Wie der Verein bekannt gab, werden die Renovierungsarbeiten am Camp Nou im Juni 2022 beginnen. Dennoch kann dort vorerst weiter gespielt werden: „Der Abriss des dritten Ranges wird im Sommer 2023 erfolgen, was angesichts der derzeitigen Preisunsicherheiten ein Zeitgewinn ist und sicherstellt, dass das Camp Nou in der nächsten Saison praktisch mit voller Kapazität betrieben werden kann. Ein früherer Abriss hätte bedeutet, dass man die Saison 2022/23 mit nur 50 Prozent der Kapazität hätte spielen müssen“, so der Klub. Grund für die Veröffentlichung der Nachricht ist die final erteilte Baugenehmigung.