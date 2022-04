Klopp sauer: „Da könnte ich allen eine schmieren!“

Nur drei Tage nach dem Champions-League-Erfolg gegen den FC Villarreal (2:0) muss der FC Liverpool in der Premier League ran. Zum Ärger von Trainer Jürgen Klopp: „Die Kollegen von BT haben uns für Samstag um 12.30 Uhr ein Spiel in Newcastle angesetzt. Ich habe sie hier gerade sitzen sehen und reden gehört: ‘Und am Samstag 12.30 Uhr Newcastle gegen Liverpool.‘ Da könnte ich gerade ins Studio gehen und denen allen eine schmieren!“