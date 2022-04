Liverpool gegen Villarreal heute ab 21 Uhr LIVE

Salah will Champions League gewinnen

Die Marschrichtung stimmt also, was auch an der Jahresbilanz abzulesen ist. In 26 Pflichtspielen setzte es nur in der „Königsklasse“ gegen Inter Mailand eine nicht relevante Niederlage, 21 Partien nahmen ein siegreiches Ende. „Wir haben sehr hart dafür gearbeitet, um so weit zu kommen, jetzt geht es auch darum, die sehr vielen interessanten Spiele zu genießen“, sagte Stürmer Divock Origi. Der Belgier wird trotz seines Treffers zum 2:0 im Merseyside-Derby am Sonntag wieder als „Joker“ gefragt sein.