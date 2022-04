Motorradlenkerin bei Übungsfahrt schwer verletzt

Eine 37-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Mittwoch um 16 Uhr bei einer Fahrschulübungsfahrt mit dem Motorrad in Neufelden auf der Veldner Straße Richtung B 127, unmittelbar hinterher ihr Fahrlehrer. Nachdem der Fahrlehrer rechts in die B 127 Richtung Rohrbach eingebogen war, musste die Motorradlenkerin aufgrund von Querverkehr aus Linz kommend an der Kreuzung anhalten.