Wiener stach wahllos auf Passanten ein: Einweisung

Von Richterin Nicole Baczak nach dem Grund für die Attacken befragt, lässt der Angeklagte einen Wortschwall ohne Punkt und Komma los. Der Zuhörer erfährt, dass alle Menschen in einem Computersystem leben und dass jedes „Baby von der heiligen Frau am Himmelstor“ gescannt und in ein Betriebssystem eingebracht wird.