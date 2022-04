Ab Montag startet wieder die Zentralmatura

So ist die ab Ende Mai anstehende mündliche Matura wieder verpflichtend. An den Start gehen die Fächer Latein und Griechisch. Gleich am zweiten Zentralmatura-Tag am 3. Mai steht dann mit Mathematik das meist gefürchtetste Fach auf dem Programm. Am Tag darauf pausiert die Reifeprüfung aufgrund des Landesfeiertags in Oberösterreich. Am 5. Mai folgen dann die Deutsch-Klausuren und am 6. Mai jene in Englisch.