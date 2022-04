Straßenbahn kollidierte mit einer Fußgängerin

Gegen 13.35 Uhr lenkte ein 58-Jähriger eine Straßenbahn der Linie 7 auf der Leonhardstraße in Richtung stadteinwärts. Als er dabei einen Schutzweg im dortigen Kreuzungsbereich mit der Seebachgasse geradeaus queren wollte, kam es zu einer Kollision mit einer 18-jährigen Iranerin aus Graz. Die Frau kam dabei zu Sturz und wurde schwer am Kopf verletzt. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung in das LKH Graz gebracht.