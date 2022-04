LIVE ab 18.30 Uhr: Ried trifft auf die Admira!

Guter Dinge war auch Chefcoach Andreas Herzog: „Wir haben in den letzten Auswärtsspielen immer gut ausgesehen, das erwarte ich mir auch am Dienstag. Wir müssen unser Spiel durchziehen, dürfen in der Defensive nicht hektisch werden und wollen in der Offensive zielstrebig auftreten.“ Das alles nach einer „enttäuschenden“ Partie gegen Hartberg. „Die Partie ist abgehakt und besprochen. Jetzt gilt es in Ried wieder nachzulegen“, gab der ÖFB-Rekord-Teamspieler die Marschroute für das 60. Liga-Duell der beiden Teams vor. Gesperrt fehlen dabei mit dem Rieder Tin Plavotic bzw. Admiras Stephan Zwierschitz je ein zuletzt in der Startformation gestandener Abwehrspieler.