Arteta will 60-Millionen-Mann von AS Roma holen

Wie der „Daily Star“ berichtet, soll Arsenal ein Auge auf Tammy Abraham geworfen haben. Der Engländer steht derzeit bei der AS Roma unter Vertrag und konnte in der Serie A in 33 Einsätzen bereits 15 Mal treffen. Arteta soll schon letztes Jahr einen Transfer des 24-Jährigen im Hinterkopf gehabt haben, ehe sich Jose Mourinho den Stürmer schnappen konnte. Für eine Verpflichtung Abrahams müssten die Londoner satte 60 Millionen Dollar nach Rom überweisen.