„David Alaba kehrt zur Wiener Austria zurück!“

Eine neue Ausgabe von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: der Red-Bull-Doppelsieg beim Grand Prix in Imola, das Ferrari-Desaster, das „unfahrbare“ Mercedes-Auto, Red Bull Salzburgs neunter Meistertitel in Serie, Bayerns zehnte Titel in Serie, Robert Lewandowski, Erling Haaland - und David Alaba.