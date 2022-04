Hamilton an Häkkinen: „Dumm, ein Haufen Unsinn“

„Wollen sich nur wichtig machen“

Folglich schalten sich nun immer mehr Experten in die Debatte um Hamiltons Zukunft ein. So auch Mika Häkkinen. „Lewis ist schon sehr lange bei Mercedes. Jetzt, wo es nicht so gut läuft, könnte er über einen Team-Wechsel nachdenken“, zitiert „Speedweek“ den Weltmeister von 1998 und 1999. Kommentare, auf die der Brite in Imola nun klare Worte fand: „Ich habe ein paar Kommentare von Leuten gelesen, die ich respektiert habe, als ich aufgewachsen bin. Letztlich sind ihre Bemerkungen aber dumm, wirklich ein Haufen Unsinn. Denen geht es doch nur darum, sich mit Schlagzeilen wichtig zu machen“, so der Konter von Hamilton.