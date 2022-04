Wolffs „Sorry“ an Hamilton: „Auto war unfahrbar“

Die „Silberpfeile“ verloren auch in Imola weiter an Glanz. Zwar landete George Russell auf dem guten vierten Platz, aber Weltmeister Lewis Hamilton (14.) erlebte ein frustrierendes Rennen. „Das Auto war diesmal unfahrbar, das ist nicht das, was du verdienst“, versuchte Teamchef Toto Wolff seinem Superstar Hoffnung zu geben.