Landeck: Iraner bedrohte in Lokal mehrere Gäste

Heftige Szenen dürften sich in der Nacht auf Sonntag in einem Gastlokal in Landeck abgespielt haben! Kurz vor 5 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein augenscheinlich stark alkoholisierter und bereits einschlägig amtsbekannter Iraner (31) bedrohte dabei mehrere Anwesende mit einer abgebrochenen Glasflasche. Daraufhin wurde er von einer oder mehreren unbekannten Personen attackiert.