Peinlich! Klarer BVB-Elfer in München „übersehen“

Was war passiert? BVB-Star Jude Bellingham war parallel zur Tor-Linie in den Strafraum eingedrungen und war dann von Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard abgeräumt worden. Ein klares Strafstoß-Foul - waren sich übereinstimmend die Kommentatoren bei „Sky“, wohl die meisten objektiven Zuschauer in der Allianz Arena und „Bild“-Experte Thorsten Kinhöfer einig.